Post Malone fotoğraf çekimlerinde Orhun Kalender’i tercih etti

Festival fotoğrafçılığı ve instagram fotoğraflarıyla dikkat çeken sanatçı, sın zamanlarda sevilen Rapçı Post Malone fotoğraflarıyla dünyanın da ilgisini çekti. Özellikle instagram’da yaptığı filtre çalışmalarıyla da ön plana çıkan fotoğrafçı, video editörlüğü de yaparak, dünyanın en iyi fotoğrafçısı olma yolunda ilerliyor. Sanatçıların yaşam tarzlarını ve sahne duruşlarını vurgularken aynı zamanda kendilerine has özelliklerini de ön plana çıkaran özel fotoğraflar çekiyor. 100’e yakın DJ ile çalışarak, ilgi odağı olmayı başarmış Fotoğrafçı olmanın verdiği gururla birlikte artık yeni konseptler belirleyeceğini de vurguluyor.

Post Malone’nun fotoğraflarını çekerken heyecanını ve sevdiği işin hazını ön plana çıkarmayı da eksik etmeyen sanatçı, İnstagram’da en çok beğenilen DJ fotoğrafları arşivine sahip. Türkiye’den bir yıldız olarak Londra’ya kadar uzana hikayesinde gelişmeye devam edeceğini de söylüyor.

Ünlü Rapçiler Ve DJ’ler Orhun Kalender Kadrajında!

Dönem festivallerine katılarak fotoğrafçılığın verdiği mutluluğu eksik etmeden herkesin sevdiği özelliklerini ön plana çıkarmaya çalıştığını da söyleyen sanatçı, DJ çalışmalarıyla anılmak istemiyor. Artık daha farklı fotoğraflar çekerek, dünyadaki birçok yeri gezmek ve yeni festivallere katılarak sevdiği işin yeni nesil fotoğraf seçenekleriyle birleşmesini istediğini planlıyor. DJ ve rapçilerle çalışırken özel filtre özellikleri kullanıyor ve çok iyi kareler yakalıyor. Bunun tamamen o anki performans ve kendinin çekmek için verdiği mücadeleden kaynaklı olduğunu, çalışarak güzel kareler çekebildiğini vurguluyor.

Orhun Kalender ( Theorhun) Kimdir?

İnstagramdaki fotoğraflarla ön plana çıkan sanatçı Orhun Kalender, video editörü ve fotoğrafçı olarak dünyanın en iyi festivallerinde en güzel kareleri kovalayan bir maceracı. 1999 yılında Ankara’da doğan Kalender, yaptığı işin hakkını vererek, Londra’da da adından söz ettiren sanatçılar arasında. İnstagram gibi büyük bir sosyal medya alanında hesabını takip ederek, fotoğraflarını görebileceğiniz fotoğrafçı, sevilen sanatçıların sahnelerini ve konseptlerini çekmeye devam ederken yeni çalışmalarla karışımıza çıkacağını belirtiyor.