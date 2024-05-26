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Ünlü ekonomistten Dolar/TL tahmini

Ünlü ekonomistten Dolar/TL tahmini
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Ünlü ekonomist ve piyasa analisti Atilla Yeşilada’dan yeni 31 Mart seçimlerinden bu yana 32-33 TL bandına sıkışıp kalan Dolar kuru için dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kıran Dolar kuru 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 32/33 TL bandı aralığına sıkışıp kaldı.

Yaklaşık 2 aydır yerinde sayan Dolar kuru için dikkat çeken yorum ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'dan geldi. Yeşilada, yaz aylarında doların nasıl bir yol izleyeceği konusunda öngörülerde bulundu.

Atilla Yeşilada, önümüzdeki altı ayın kritik olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

"Yaz aylarında enflasyon azalacak, ancak kış geldiğinde enflasyonun tekrar artışa geçtiğini göreceğiz. Kış aylarında enflasyon yükseldiğinde, insanlar yeniden dövize yönelmek isteyecek ve eski duruma döneceğiz."

Merkez Bankası'nın yaz aylarında Türk lirasının değer kazanmasını önlemeye çalışacağını ifade eden Yeşilada, doların 32,34 seviyelerinde tutulacağını belirtti.

Yeşilada ayrıca şunları ekledi:

"Dolar/TL kuru 30 seviyelerine kadar düşmek zorunda kalabilir. Bu, dış kaynaklı enflasyonun ve maliyet enflasyonunun etkilerinin bir kısmını telafi edecek. Muhtemelen asgari ücrete zam yapılmayacak ve bu da maliyet enflasyonu baskılarını azaltacak."

Etiketler atilla yeşilada dolar dolar kuru dolar/tl dolar kuru tahmini
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