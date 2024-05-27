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Altın düşüşe geçti, Dolar ve Euro sıkışıp kaldı

Altın düşüşe geçti, Dolar ve Euro sıkışıp kaldı
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Piyasalar yeni haftaya da düşüşle başladı. Yerel seçimlerden bu yana dar aralıkta sıkışıp kalan Dolar ve Euro kuru sonrası altın fiyatlarında da düşüş yaşanıyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen hafta açıkladığı faiz kararı sonrasında piyasalar yeni haftaya da düşüşle başladı. Haftanın ilk işlem gününde Dolar ve Euro zirvedeki yatay seyrini sürdürürken Altın fiyatları ise gerilemeye devam ediyor. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakırken, bankadan yapılan duyuruda "Nisan ayında aylık enflasyonun ana eğilimi sınırlı bir zayıflama kaydetmiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler, yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla yavaşlamaya işaret etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,21 TL'den başlayan Dolar 32,19 TL'den, 
34,96 TL'den başlayan Euro 34,97 TL'den, 
41,08 TL'den başlayan Sterlin 41,06 TL'den, 
20,55 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,53 TL'den işlem görüyor.

Geçen haftaki kapanışta Dolar 32,22 TL'den, Euro 34,95 TL'den, Sterlin 41 TL'den, Japon Yeni ise 20,53 TL'den işlem  görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 342 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 344 Dolar'dan, 
2 bin 426 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 428 TL'den, 
3 bin 999 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 995 TL'den, 
16 bin 455 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 437 TL'den, 
31,90 TL'den başlayan Gümüş ise 31,96 TL'den fiyatlanıyor.

Geçen haftaki kapanışta Ons altın 2 bin 339 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 424 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 12 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 480 TL'den, Gümüş ise 31,64 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 68 bin 455 Dolar'dan başlayan Bitcoin 68 bin 423 Dolar'dan, 
3 bin 896 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 901 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 82,14 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 82,46 Dolar'dan işlem görüyor. 

 

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