Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İzmir'in 14 ilçesi için deprem uyarısı

Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, liste halinde açıkladığı Türkiye'nin deprem riski taşıyan illerinin ardından şimdi de olası bir depremde İzmir'in en çok zarar görecek 14 ilçesini açıkladı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ederken gözler de deprem bölgesindeki Türkiye'nin geneline çevrilmiş durumda.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, İzmir'e korkutan uyarılarda bulundu. İzmir'de hangi fayın kırılıp büyük deprem oluşturacağını anlatan Ercan, haritaları paylaştı.

İzmir'in ortasında deprem yapacak iki ana kırık olduğunu söyleyen Ercan, haritalar üzerinden şunları dedi:

İzmir kent ortasında deprem yapacak iki tane ana kırık vardır. Bunlardan en önemlisi Denizli-Pamukkale'den doğru Gediz Göçüntü güneyinden, Bozdağ kuzey kıyısı boyunca Sarıgöl, Alaşehir, Salihli, Ahmetli, Urganlı, Torbalı, Kemalpaşa, Bornova üzerinden gelen Gediz düşüntülü(normal faulting) Kırığıdır.Bu kırık, Turgutlu-Urganlı-Derbent'te çatallaşır. Manisa üzerinden giden kuzey koluna Manisa Kırığı, güney koluna Kemalpaşa Kırığı denir.

Manisa kırığı, Gediz Göçüntüsünü izleyerek Manisa üzerinden giderken Karadağ(Split) ile Yamanlar Dağının kuzey sınırından Menemen-Foça'ya doğru uzanır. Çatalın güney kolu olan Kemalpaşa(İzmir) kırığı da Gediz Göçüntüsünün bir parçası olan Kemalpaşa Göçüntü alanının güneyinden Nif Dağının kuzey kıyılarını yalayarak İzmir'e doğru yönelir. Bu kırık da Kavaklıdere-Yeşilçay'a kadar tek kolla gelirken, Bağyurdu'nda Dağkızılca kırığıyla kesişir.

Kemalpaşa Kırığı Yeşilçay-Kavaklıdere’ye kadar tek kolla gelirken, bir kol sağ yanal atımlı saçak yaparak Bornova, Doğançay üzerinden Yamanlar dağının güneyin bağrından Harmandalı’ya doğru yönelir.

Kemalpaşa Kırığı Yeşilçay-Kavaklıdere’ye kadar tek kolla gelirken, bir kol sağ yanal atımlı saçak yaparak Bornova, Doğançay üzerinden Yamanlar dağının güneyin bağrından Harmandalı’ya doğru yönelir.

İşte Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın paylaştığı İzmir'deki deprem haritası - 1

KEMERALTI VE KONAK'A DİKKAT

Pamucak körfezinden doğru gelen sağ doğrultu atımlı Tuzla Kırığı da İzmir-Menderes yolu boyunca Gaziemir üzerinden gelerek Kadıfekale batısından, Eşrefpaşa, Varyant üzerinden Konak’ta İzmir kırığıyla kesişir. İşte İzmir içinde olması beklenen depremin olası odağı Kemeraltı-Konak’tır. Varyantın, ayrıca Asansörün yüksekliği bugüne dek İzmir kırığı boyunca İzmir körfezinin depremlerle kaç metre göçtüğünün bir belirtisidir.

İşte Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın paylaştığı İzmir'deki deprem haritası - 2

6.5 - 7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM HANGİ İLÇELERİ ETKİLEYECEK?

Prof. Dr. Ahmet Ercan, 6.5 - 7 büyüklüğündeki depremin en çok sarsacağı yerleri şöyle sıraladı:

- Alaybey

- Alsancak

- Basmane

- Bayraklı

- Bornova ovası

- Bostanlı

- Çiğli

- İnciraltı

- Karşıyaka

- Kemeraltı

- Konak

- Mavişehir

- Menemen

- Urla