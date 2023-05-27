Prof. Dr. Celal Şengör, Akşener'e sarılıp gözyaşı döktü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rumeli Türkleri'nin yaşadığı acıları anlatmasının ardından duygularına hakim olamayan Prof. Dr. Celal Şengör, Akşener'e sarılıp ağladı.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Balkan Buluşması’nda bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'nun katıldığı Balkan Rumeli Mübadil Buluşması'na Prof. İlber Ortaylı ve Prof. Celal Şengör de katıldı.

Programa Meral Akşener'in konuşması ve Celal Şengör'ün Akşener'e sarılarak ağlaması damgasını vurdu.



Meral Akşener, Rumeli Türkleri'nin yaşadığı acıları anlatan bir konuşma yaptı. Rumeli göçmeni bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Celal Şengör'ün bu konuşmadan sonra Akşener'e sarılıp ağladığı görüldü.