Prof. Dr. Ercan'dan Çanakkale'deki 2'nci depremin ardından dikkat çeken açıklama

Çanakkale'de dün ve bugün meydana gelen depremler büyük korkuya yol açarken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Dün Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından deprem uzmanlarından açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Dünkü sarsıntının ardından bugün de sabaha karşı 03:44'te Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Bölgede yaşanan sismik hareketliliği yorumlayan jeofizik mühendisi Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Prof. Dr. Ercan'a göre, deprem küçük bir deprem ve yıkıcı etkisi yok. Öte yandan Ercan, bu depremlerden sonra büyük bir deprem de beklemiyor ve sönümlenmesini bekliyor.