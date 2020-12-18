Prof. Dr. Kara: ''Aşı önce büyüklere yapılacak''

Bilim Kurulu önceki gün aşı gündemiyle toplandı. Toplantı sonrası Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye’nin aşılama planına ilişkin, “Biz hastalığı ağır geçirme riski yüksek olan grupları aşılamayı hedefledik. Bunlardan birisi hastalığı ağır geçirme ve kayıp riski yüksek olan 65 yaş ile üstü oluyor. İkincisi de sağlık çalışanları. Bu iki grubun hemen aşılanmasını planlıyoruz” bilgisini paylaştı.

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal'ın haberine göre Türkiye’ye ilk etapta bu ay içinde 10 milyon doz inaktif aşı (Çin aşısı) gelmesi hedeflendiğini belirten Kara, “Ocak başına doğru da 1.5-2.5 milyon doz arasında da BionTech’in aşısının gelmesi planlanıyor. Moderna aşısı için de görüşmeler var ama ABD çıkışına çok fazla izin vermiyor. Aşılama oranını yüzde 60’ın üzerine çıkarmamız gerekiyor. Eğer bu rakamı yüzde 80’lerin üzerine de çıkartırsak o zaman maskeden ve mesafeden rahatlarız” dedi.

Prof. Dr. Kara, “Elde ettiğimiz veriler, aşının hastalığın ağır geçirilmesini önlediğini gösteriyor. Bulaşmayı önleyip önlemediğine ilişkin şu an bir verimiz yok, belki bulaşı da önleyecek” dedi.

Prof. Dr. Kara, “Bugün ‘300 milyon doz aşı aldık’ diye açıklayanlar olabilir. Önemli olan şu Ocak-Şubat aylarında hastalığı ağır geçirecek kişileri aşılayabilmektir. Ondan sonra hayatı normale getirmek için aşılama yapmalıyız. Türkiye kısa sürede yüksek dozda aşı alarak avantajlı oldu” dedi.

Türkiye’nin 50 milyon doza yakın inaktif aşıyı şubata kadar temin etmeyi hedeflediğini aktaran Kara, “25 milyona yakın doz mRNA aşısını da nisana kadar temin etmek hedefleniyor. Türkiye farklı firmalarla da görüşüyor. Yerli aşımız için de her şey sorunsuz giderse nisan ayında hazır olabilir deniyor ama bu mayıs, haziran da olabilir” ifadelerini kullandı.



