Prof. Dr. Mustafa Karataş ''cinsiyet değiştirme'' sorusuna bakın ne cevap verdi!

Kanal 7 ekranlarında yer alan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın sunumuyla Muhabbet Kapısı'nda sorulan bir soru sosyal medyada gündem oldu.

Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın sunumuyla gerçekleşen Muhabbet Kapısı programına pek çok soru geliyor. Prof. Dr. Mustafa Karataş kendisine sorulan her soruya yanıt vermeye çalışıyor.

Muhabbet Kapısı’na bağlanan bir seyirci son olarak cinsiyet değiştirmeye yönelik bir soruyla dikkat çekti. İsmini vermek istemeyen seyirci sorusunda "Ben doğuştan erkeğim ama kadın hormonların yüzde 90 ağır basıyor, erkeklikle bir alakam yok. Doktora gittim, doktor ameliyat dedi, ailem karşı çıktı. Müftü caizdir dedi. Ne yapmam lazım?" dedi.

36 yaşında olduğunu ve hiç evlenmediğini söyleyen kişiye Mustafa Karataş ise şu yanıtı verdi:

"CİNSİYET DEĞİŞTİRME YOK!"

"Resul efendimiz zamanında çok önceki dönemlerde bu varmış, hünsâ-i müşkile... Kadın desen kadın gibi değil erkek gibi uzuvları, erkek desen ruh hali kadın gibi... Bunlara nasıl davranmışlar? Bunlara saflarda bile Hz. Ömer'in de uygulamaları var, erkeklerin arasına fazla girmemişler. Arada bir safta durması söylenmiş. Hz. Ömer zamanında böyle biri kadınlarla duruyor, Hz. Ömer bunu yasaklamış... Yaratılışı bozmak acısından erkeğin kadın olması kadının erkek olması haramdır. Şu anlamda erkekliği beğenmedim kadınlık prim yapıyor kadın olmak istiyorum bu haramdır.

Bir doktorla olmaz bir heyet bakıyor ve kadın olmasına karar veriyorsa öyle... Ama burada esas olan sabretmektir. Benim okumalarımdan çıkardığım cinsiyet değiştirmek yok! Müşkildir organları yoktur, orada bir tık müdahale yapılabilir ama kadın gibi davranmak istiyorum hali olmaz."