Prof. Dr. Naci Görür'den Antalya depremi açıklaması

Antalya açıklarında meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından daha önce bölgeyi 7 büyüklüğünde deprem için uyaran Prof. Dr. Naci Görür'den yeni bir açıklama geldi.

AFAD, merkez üssü Antalya Gazipaşa olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. Antalya açıklarında meydana gelen deprem Prof. Dr. Naci Görür'ün "7 ve üzeri deprem üretebilir" uyarısını akıllara getirdi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin Helen-Kıbrıs dalma-batma zonu içerisinde meydana geldiğini belirtti. Görür şu mesajı paylaştı: "Alanya açıklarında 5:0 lik deprem. Helen-Kıbrıs dalma-batma zonu içerisinde ve üzerleyen levha üzerinde. Geçmiş olsun. Sevgiyle"