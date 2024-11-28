Prof. Dr. Naci Görür'den Kahramanmaraş depremi açıklaması

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta bu sabah meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, ''Deprem Çardak Fay Zonunun batı ucunda zonun dallandığı yerde. Saçaklanan fay sistemi Adana Havzasına iniyor'' dedi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 10.12 sıralarında yaşanan 4.1 büyüklüğünde deprem ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gücüksu-Göksun’da 4,0 deprem oldu. Deprem Çardak Fay Zonunun batı ucunda zonun dallandığı yerde. Saçaklanan fay sistemi Adana Havzasına iniyor. Bu deprem 6 Şubattaki zon üzerinde olduğu için artçı olmalı. Sevgiyle."