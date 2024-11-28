  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Prof. Dr. Naci Görür'den Kahramanmaraş depremi açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür'den Kahramanmaraş depremi açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür'den Kahramanmaraş depremi açıklaması
Güncelleme:

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta bu sabah meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, ''Deprem Çardak Fay Zonunun batı ucunda zonun dallandığı yerde. Saçaklanan fay sistemi Adana Havzasına iniyor'' dedi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 10.12 sıralarında yaşanan 4.1 büyüklüğünde deprem ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gücüksu-Göksun’da 4,0 deprem oldu. Deprem Çardak Fay Zonunun batı ucunda zonun dallandığı yerde. Saçaklanan fay sistemi Adana Havzasına iniyor. Bu deprem 6 Şubattaki zon üzerinde olduğu için artçı olmalı. Sevgiyle."

Kahramanmaraş'ta depremKahramanmaraş'ta deprem3. Sayfa

 

 

Etiketler naci görür kahramanmaraş deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Netflix'in yıldız ismi 7 milyon TL değerinde uyuşturucu ile yakalandı Netflix'in yıldız ismi 7 milyon TL değerinde uyuşturucu ile yakalandı Kara Harp Okulu'nda skandal kitap: Hepsi toplatıldı Kara Harp Okulu'nda skandal kitap: Hepsi toplatıldı Sahte döviz krizi büyüyor... Peki sahte Dolar ve sahte Euro nasıl anlaşılır ? Sahte döviz krizi büyüyor... Peki sahte Dolar ve sahte Euro nasıl anlaşılır ? Dünya devleri Türkiye'de üretim bantlarını durduruyor Dünya devleri Türkiye'de üretim bantlarını durduruyor Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi! Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi! Chery'nin yeni SUV'u S700 banttan indi Chery'nin yeni SUV'u S700 banttan indi Ay'ın karanlık yüzünde ''devasa'' keşif Ay'ın karanlık yüzünde ''devasa'' keşif Nostradamus'un 2025 yılı kehanetleri olay oldu Nostradamus'un 2025 yılı kehanetleri olay oldu Burası ne Sibirya, ne de Kanada... Araçlar dondu, buz sarkıtları oluştu Burası ne Sibirya, ne de Kanada... Araçlar dondu, buz sarkıtları oluştu Nesli tükendi sanılırken tekrar tekrar görüntülenen Anadolu Parsı için tarihi adım Nesli tükendi sanılırken tekrar tekrar görüntülenen Anadolu Parsı için tarihi adım
Karadeniz insanına imkansız de otur izle: Bu binanın içinden yol geçiyor! Karadeniz insanına imkansız de otur izle: Bu binanın içinden yol geçiyor! Seda Bakan transparanı abartınca sosyal medyanın diline düştü Seda Bakan transparanı abartınca sosyal medyanın diline düştü Hiç evlenmemişti, boşanma davasıyla hayatı kabusa dönüştü Hiç evlenmemişti, boşanma davasıyla hayatı kabusa dönüştü İmamoğlu'ndan Bakan Tekin'e rest... Erdoğan'ın diplomasını sordu! İmamoğlu'ndan Bakan Tekin'e rest... Erdoğan'ın diplomasını sordu! AK Parti'nin asgari ücrete zam teklifi sızdı! AK Parti'nin asgari ücrete zam teklifi sızdı! TOKİ'nin 48 ay vadeli arsa satışı başladı TOKİ'nin 48 ay vadeli arsa satışı başladı İstanbul'un 2 ilçesine girişler ücretli olacak! İstanbul'un 2 ilçesine girişler ücretli olacak! Apple'ın sattığı bu ürünlerin hepsi geri çağrıldı: ''Patlama riski var!'' Apple'ın sattığı bu ürünlerin hepsi geri çağrıldı: ''Patlama riski var!'' Bir dev şirket daha iflas yolunda Bir dev şirket daha iflas yolunda Hafta sonunun hava durumu belli oldu Hafta sonunun hava durumu belli oldu