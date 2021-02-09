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  3. 09 Şubat 2021 11:36

Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama

Prof. Dr. Naci Görür, İzmir açıklarında 4.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası paylaşımda bulundu ve "4,4 büyüklüğündeki deprem muhtemelen daha önce İzmir’i vuran, 6,8’lik depremi üreren Sisam fay zonu ile ilişkili" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama
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Prof. Dr. Naci Görür, meydana gelen depremle ilgili 'Sisam-Ahikerya Adaları arasında bugün olan 4,4 büyüklüğündeki deprem muhtemelen daha önce İzmir’i vuran, 6,8’lik depremi üreren Sisam fay zonu ile ilişkili olmalı' ifadelerini kullandı.

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