Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama

Prof. Dr. Naci Görür, meydana gelen depremle ilgili 'Sisam-Ahikerya Adaları arasında bugün olan 4,4 büyüklüğündeki deprem muhtemelen daha önce İzmir’i vuran, 6,8’lik depremi üreren Sisam fay zonu ile ilişkili olmalı' ifadelerini kullandı.

Sisam-Ahikerya Adaları arasında bugün olan 4,4 büyüklüğündeki deprem muhtemelen daha önce İzmir’i vuran, 6,8’lik depremi üreren Sisam fay zonu ile ilişkili olmalı. Sevgiyle pic.twitter.com/SRPsnlFyk7 — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 9, 2021