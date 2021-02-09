Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama

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Prof. Dr. Naci Görür, meydana gelen depremle ilgili 'Sisam-Ahikerya Adaları arasında bugün olan 4,4 büyüklüğündeki deprem muhtemelen daha önce İzmir’i vuran, 6,8’lik depremi üreren Sisam fay zonu ile ilişkili olmalı' ifadelerini kullandı.
Sisam-Ahikerya Adaları arasında bugün olan 4,4 büyüklüğündeki deprem muhtemelen daha önce İzmir’i vuran, 6,8’lik depremi üreren Sisam fay zonu ile ilişkili olmalı. Sevgiyle pic.twitter.com/SRPsnlFyk7— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 9, 2021
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