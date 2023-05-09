Prof. Dr. Naci Görür’den seçime 5 gün kala dikkat çeken uyarı

Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kritik 14 Mayıs seçimlerine sadece 5 gün kalabir sürü vaatte bulunan siyasetçilere depremle ilgili taleplerde bulunmadıkları için sitem etti.

Türkiye 14 Mayıs pazra günü yapılacak olan seçimler için geri sayıma geçmişken ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Siyasetçilerin seçim çalışmaları kapsamında bir sürü vaatte bulunduklarını belirten Prof. Dr. Naci Görür vatandaşların siyasilerden deprem güvenliğiyle ilgili taleplerde bulunmamasına tepki gösterdi.

Prof. Dr. Naci Görür şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili takipcilerim, sevgili halkım. Meydanlar dolup dolup taşıyor. Bir siyasetçi gelip bir siyasetçi gidiyor. Dünya kadar vaat yapılıyor. Dikkat ediyorum da meydanları dolduran sizden “Kentimizi deprem dirençli yapmanızı istiyoruz, depremde ölmek istemiyoruz babından bir talebiniz yok. Üçünüz beşiniz bir araya gelip büyük pankartlar açarak siyasetçinin dikkatini çekebilirsiniz. Buna benzer birkaç eylem ülkede dikkat çeker, bir farkındalık oluşturur. Hepimiz korktuğumuzu söylüyoruz ama pek de umursamıyoruz yazık!”