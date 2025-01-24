Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken İstanbul depremi açıklaması

Türkiye hala önceki sene Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi yerle bir edip, 5 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan eden asrın felaketinin yaralarını tam olarak saramamışken gözlerin çevrildiği Marmara Bölgesi ve olası büyük İstanbul depremi için Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Önceki yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Bölgede yaralar hala tam olarak sarılamamışken Türkiye'nin gözü diğer tarafta da Marmara Bölgesi'nin üzerinde.

Tüm deprem uzmanları Marmara Denizi'nden geçen faylarda 7 büyüklüğüne yakın bir depremin meydana gelmesine kesin gözüyle bakarken Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden emekli Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Beklenen büyük İstanbul depreminin neden geciktiğine dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, San Francisco örneğini verdi.

'Büyük İstanbul depremi niçin gecikiyor?' sorusunu gündeme getiren Prof. Dr. Bektaş'ın konu hakkında görüşlerini açıkladığı paylaşımı şöyle:

"1999 İzmit depreminden sonra '30 yıl içerisinde İstanbul'da yaşanabilecek 7 den büyük deprem görüşü 25 yıl geçmesine rağmen niçin gerçekleşmedi? Marmara 500 yıllık tarihsel döneminde ve 1906 M7,8 San Francisco depremi sonrasında olduğu gibi 75 yıllık bir sakinlik dönemine girmiştir.

1999 İzmit- Düzce depremlerinin stres transferi ve KAF nın 25 yıllık tektonik yüklenmesine karşın Marmara'da 25 yıl içerisinde M 5,9 dan büyük deprem yaşanmaması fayların henüz rahatlama döneminden çıkamadığının kanıtıdır."