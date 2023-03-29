için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Prof. Dr. Özgür Demirtaş TCMB Başkanlığı için o ismi önerdi

Prof. Dr. Özgür Demirtaş TCMB Başkanlığı için o ismi önerdi

Prof. Dr. Özgür Demirtaş TCMB Başkanlığı için o ismi önerdi
Güncelleme:

Ünlü ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyadan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için Başkan adayını açıkladı.

14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri yaklaşırken, muhalefetin kazanması durumunda Merkez Bankası’nın (TCMB) başına kimin atanacağı da merak ediliyor.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, TCMB Başkanlığı’na Prof. Dr. Hakan Kara’yı önerdi.

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bana soruluyor, Merkez Bankası Başkanı kim olmalı diye. Net yanıtım var: Merkez Bankası Başkanımız, Prof. Dr. Hakan Kara olmalı. Bu konuda çok netim. Hakan alanında uzman, tam liyakatli, Kurumu çok iyi biliyor ve tam bir beyefendi.” ifadelerini kullandı.

Kara da, Demirtaş’ın paylaşımına yanıt vererek teşekkür etti ve “Kıymetli Hocam, nazik mesajınız için çok teşekkür ederim. Onur duydum. Bu ülkenin yetiştirdiği, bu göreve layık çok sayıda değerli uzmanımız var. Vatanını seven, devletine ve bütün topluma gönülden hizmet edecek herkese desteğimiz tam olacaktır” mesajını paylaştı.

Uzun yıllar TCMB’de başekonomist olarak görev yaptıktan sonra Ağustos 2019’da Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanı olduğu dönemde görevden alınmıştı.

Kara, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 Aralık 2022 tarihinde açıkladığı ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ başlıklı vizyon belgesinin tanıtım toplantısında sunum yapmıştı.

Etiketler ali hakan kara özgür demirtaş tcmb merkez bankası merkez bankası başkanlığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kabinede sürpriz iddia: O bakan Erdoğan'dan ''affını'' istedi!
Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim
Deprem bölgesinde korku dolu gece!
Hastanede iğrenç olay! Doktor, stajyerlere tacizden tutuklandı
İşte AK Parti'nin listesinden seçimlere girecek HÜDA Par'lılar
Kemal Sunal'ın Garip filminin Fatoş'unun son halini gören gözlerine inanamadı
Dolandırıcılardan ''pes'' dedirten yöntem: Bu sefer sabunla dolandırdılar
Gıda sahtekarları iş başında: Sucuğun içinden bakın ne çıktı!
Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı; açıklanmaz olaydı!
Yapay zeka ile genç kıza iğrenç bir kabus yaşattılar