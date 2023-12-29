Yeni yıl için 17 bin TL 2 Kuruş olarak açıklanan zamlı asgari ücret üzerinden tartışmalar devam ederken AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük'ün asgari ücret zammını öve öve bitirememesine ders gibi yanıt ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan geldi.

2024 yılı asgari ücret yüzde 49 oranında zamla 17 bin 2 lira olarak açıklanmıştı. Yeni asgari ücreti Dolar kuruna bölüp "asgari ücret 578 Dolar" diye sevinen AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük'ün paylaşımı dikakt çektiş.

Ancak mevcut asgari ücretin dolar karşılığını geçmiş yıllarla kıyaslayan Cem Küçük’e ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın yanıtı sert oldu.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yaşanan dolar enflasyonuna dikkat çekerek, “Rekor Asgari Ücret” yanlışını çürüttü.

Cem Küçük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Asgari ücretin dolar bazında 578 dolar oldu. Cumhuriyet tarihinin en yükseği.

Şu an dolar 29-30 TL seviyesinde. Euro 30 TL seviyelerinde. 2002’de asgari ücretin dolar bazındaki karşılığı 126 dolardı. AK Parti’nin 2004-2005-2006 yıllarında 280-290 dolar seviyesindeydi ki AK Parti’nin en iyi dönemiydi 2010’a kadar olan dönem. Şu an asgari ücretin dolar bazındaki karşılığı 578 dolar. Haliyle bu yüzde 50 zam gelince herkes ürünlerine belli oranda zam yapacak. Ama devlet çok zam yapmazsa elektrik, doğal gaz ürünlerine rakam 578 dolarda kalır. Özel sektörde çalışanlarında bu zamlarla en az yüzde 50 zam vermesi lazım ki o farklar korunabilsin.”

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Cem Küçük'e asgari ücret dersi

Küçük’ün geçmiş yıllarda verilen asgari ücretin dolar karşılığı ile bugünkü rakamları kıyaslarken, doların yıllar içinde yaşadığı değer kaybını hesaplamaya dahil etmemesi çok sayıda kullanıcı tarafından tepki görmesine neden oldu.

Küçük’e verilen yanıtlardan birinde ise ekonomist Özgür Demirtaş, yapılan hesaplamanın hatalı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Cem bey o olaya öyle BAKILMAZ.

Size nasıl bakmanız gerektiğini öğreteyim: 2002 yılında Asgari Ücret 126 Dolardı, Şimdi 578 Dolardı denmez. Çünkü 2002 yılındaki 100 Doların Alabildiği ile şu anki 100 Doların alabildiği aynı değil. Dolar Enflasyonu var.

Bir gazeteci olarak böyle bir haber yapmadan önce Yapmanız gereken şey şu:

fred.stlouisfed sitesine gideceksiniz. Oradan CPIAUCSL datasını indireceksiniz. Bu Dolar Fiyat Endeksi.

Sonra 2002 başındaki Fiyat Endeksine bakacaksınız. Bir de Şu anki Fiyat Endeksine Bakacaksınız. Şu anki Endeksi 2002 başındaki endekse bölüp o günden bugüne Dolardaki enflasyonun ne olduğunu bulacaksınız. Ben sizin için bulayım: 1.7327.

Hah Şimdi o 578 Dolar dediğiniz şeyi bu rakama böleceksiniz. 578/1.7327 = 333 Dolar.

Demek ki Şu andaki Asgari Ücretin 2002 karşılığı bu kadar.

2016’daki karşılık ile de kıyaslarsanız o zamanki Asgari ücrete göre çok daha düşük.

Buna bir de Doların şu anda baskılandığı gerçeğini eklerseniz, asgari ücretin 2016’ya göre çok çok daha düşük olduğu ortaya çıkar.

Sevgiler.”

İşte Cem Küçük ile Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın o paylaşımları: