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Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan duygulandıran deprem mesajı

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan duygulandıran deprem mesajı
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Ekonomist Prof. Özgür Demirtaş, 6 Şubat depreminin yıl dönmünde sosyal medya hesabından duygulandıran bir mesaj paylaştı.

Finans profesörü Özgür Demirtaş, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yıl dönümünde duygu ve düşüncülerini anlatan paylaşım yaptı. Demirtaş, Onca giden canı kim geri getirecek? Onca çekilen acıyı kim dindirecek? O kâbusu kim unutturacak?'' dedi.

Demirtaş'ın açklaması şu şekilde:

''Bir yıl önce bugün benim hayatım bir daha geri dönmemek üzere değişti. Yaşadığım ve hissettiğim acının tarifi yok. Uykusuz geçen 144 saatte: duyduklarımı, gördüklerimi, yaşadıklarımı, hayatını kurtardıklarımı, hayatını kurtaramadıklarımı, ASLA unutmayacağım.

Onca giden canı kim geri getirecek? Onca çekilen acıyı kim dindirecek? O kâbusu kim unutturacak?''

Etiketler deprem mesaj özgür demirtaş
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