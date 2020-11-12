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  3. 12 Kasım 2020 20:35

Prof. Dr. Uğur Şahin: Kış zor geçecek rahatlama Mart'ta

Profesör Doktor Uğur Şahin, aşı çalışmaları sayesinde gelecek yıl insanlığın normal yaşama dönebileceği konusunda umutlu ancak önemli uyarılarda bulundu.

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Profesör Doktor Uğur Şahin'in, CEO'su olduğu Biontech firması küresel aşı yarışında ilk sıraya oturmuş durumda. Şahin, aşı çalışmaları sayesinde gelecek yıl insanlığın normal yaşama dönebileceği konusunda umutlu ancak önemli bir uyarısı da var. Kışın zor geçeceğini söylüyor. Mutlaka maske takılmaya devam edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

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