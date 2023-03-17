Prof. Şener Üşümezsoy şimdi de bir fay hattı için daha uyardı

Dün Bolu'da meydana gelen 4,8'lik depremi yorumlayan Prof. Şener Üşümezsoy "bu fay hattındaki depremler önemli görülmeli" dedi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve beraberindeki 11 ili etkileyen iki büyük depremin ardından ülkemizin çeşitli yerlerinde artçı depremler olmaya devam ediyor.

Vatandaşlar artçı depremlerin olası bir Marmara depremini etkileyip etkilemeyeceğini tartışırken deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yeni açıklamalarda bulundu.

Dün meydana gelen Bolu'daki 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Düzce'de de panik yaşanmış, hatta okullar bir gün tatil edilmişti.

Ünlü deprem uzmanı Prof. Şener Üşümezsoy, bölgeyle ilgili kritik bir açıklamada daha bulundu.

Üşümezsoy, “Düzce’nin doğusundaki fay hattında bir günlük, bir haftalık ve bir yıllık depremlerin de istatistiğini çıkardık” dedi. “Bir yıllık depremler Gölyaka’daki depremleri gösteriyor, dün başlayan ve ondan evvelki gün de başlamış olan depremler de Düzce fayının doğu kesimizde, Bolu’nun kuzeyine giden bir hattın stresten tetiklendiğini ve stres yüklendiğini de gösterir.” dedi.

Dün, Bolu kuzeyindeki 4.7’lik depremi hatırlatan Üşümezsoy, bu depremin gerçekleştiği fayı 12 Kasım 1999’da kırılan Elmacık dağının kuzey kenarında Düzce ovasının Güney kenarındaki fay hattının Karadere fayı ile tetiklendiğini ve Düzce Elmacık dağ fayının kırılmasına sebep olduğunu hatırlattı.

O dönem gerçekleşen 7.2’lik depremde yoğun bir atımla 20 kilometre derinlikte 5 metre atımla yarılan fay hattının batısında kalan Karadere ve Gölyaka fayının kırıldığını belirtti.

"BOLU’NUN İÇİNDE BULUNDUĞU FAY HATTINDAKİ DEPREMLER ÖNEMLİ GÖRÜLMELİ"

Üşümezsoy “Düzce fayındaki bu kırılmanın yanında doğudaki tetikleyeceği fay Bolu’nun kuzeyinden geçen fay hattıdır. Bu fay hattı, Düzce fayı Elmacık dağı kuzeyindeki fay hattı, Bolu’ya doğru giderken tükenirken ikinci fay hattı buna eklenerek Bolu’nun kuzeyinden doğuya doğru uzanmaktadır. Bu son depremlerde bu fay üzerindeki hareketliliği göstermektedir. Aslında bu fay hattı sistemi 1999’da kırılan 17 Ağustos depreminin tetiklediği fay hattıdır. Düzce fayına ulaşmıştır. Düzce fayının batısındaki Karadere ve Gökyaka fayı geçen yıl 6 büyüklüğündeki depremle kırılmıştır. Bunun doğusundaki kesim ise Bolu kuzeyindeki fay hattına doğru uzanmaktadır ve orada olan depremler kendini göstermektedir. Bu anlamda 1957 yılında Bolu’nun güneyinden geçen fay hattı kırılarak 1967 yılında da Elmacık dağının güneyinden geçen fayı kırmıştır. Ama bu anlamda bölgedeki stres geçmişte iki büyük depremle kırılmış olmasına karşılık 1999 depreminde de kırılmış, bunun da tetiklediği fay hattı olarak ise Bolu’nun kuzeyinden geçen fay olarak görülmüştür. Bu fay hattında oluşan depremler önemli görülmelidir.” dedi.

“FAYDAKİ STRES ARTMAKTA, DEPREM RİSKİ BÜYÜMEKTEDİR”

“Gölyaka ve Çilimli sistemi Düzce ovasını Batıdan ve Kuzeyden çevirmektedir. Güneyde 12 Kasım’da kırılan Elmacık fay hattı kırılmıştır. Şimdi ise 12 Kasım’da kırılan fayın stresini yüklendiği belirtilmektedir. Bu da deprem riskini büyütmektedir. Ama diğer taraftan ise buna paralel gelen 1957 yılındaki Anadolu depremi bu fay hattı ile paralel olduğu için bu fayın stresinin büyük bölümü boşalmıştır. Burada kalan ise ikinci kola yüklenen strestir.”