Rabia Naz'ın ailesinin evine polis baskını

Metin Cihan, Atika Vatan'ın kendisine mesaj attığını ve evine polis baskını düzenlendiğini söylediğini aktardı.



Giresun'un Eynesil ilçesinde Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili süreci başından beri takip eden ve duyurulmasını sağlayan Metin Cihan, Atika Vatan'ın kendisine mesaj attığını ve evine polis baskını düzenlendiğini söylediğini aktardı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili süreci başından beri takip eden ve duyurulmasını sağlayan gazeteci Metin Cihan, bu sabah saatlerinde anne Atika Vatan'ın kendisine gönderdiği videoyu bu sabah saatlerinde kişisel Twitter hesabında paylaştı.

Cihan, söz konusu paylaşımına "Rabia Naz'ın annesi Atika Vatan video gönderdi. 'Eşim bir adım ileri gidip bir şeyleri ortaya çıkardığı zaman direkt susturmaya çalışıyorlar. Kucağımda 40 günlük bebeğimle eşimin adaletini burdan sağlamaya çalışıyorum. Sesimi herkese duyurmaya çalışıyorum. Benim devletim nerede?'" notunu düştü.

Cihan, daha sonra yaptığı paylaşımda ise Atika Vatan'ın kendisine mesaj attığını ve bu videodan sonra evine polis baskını düzenlendiğini söylediğini aktardı.