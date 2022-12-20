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Ramazan ayı umre kayıtları başladı

Ramazan ayı umre kayıtları başladı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayı umre tur kayıtlarının başladığını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak sabır, ibadet, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayını manevi bir iklimde idrak etmek isteyen vatandaşlarımız için düzenleyeceğimiz Ramazan ayı umre turlarına kayıt dönemi başladı" dedi.

Ali Erbaş ayrıca detaylı bilgi edinmek isteyenler için 'hac.gov.tr' internet adresini paylaştı.

 

Etiketler diyanet işleri başkanlığı ramazan ayı umre umre kayıt umre turu
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