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Ramazan ayında hangi yasaklar uygulanacak?

Artan koronavirüs vakaları sonrası 13 Nisan’da başlayacak Ramazan ayı boyunca da yeni yasaklar uygulanacak.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre Türkiye'de varyant virüslerin etkisiyle koronavirüs vakaları hızla artmaya devam ediyor. 

Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı koronavirüs vaka tablosunda rekor seviyeye gelindi. Türkiye'de son 24 saatte 54 bin 740 vaka tespit edilirken 276 kişi de hayatını kaybetti.

 İşte ramazan ayında uygulanacak koronavirüs yasakları...

 - 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

- Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.

- Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. 

 Bu gibi işletmeler sadece paket servisi yapabilecek.

- Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar yasak olacak.

- Teravih namazları camilerde kılınamayacak.

- Yasaklı günlerde market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

- Fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerler açık olacak.

Hürriyet

Etiketler yasak korona koronavirüs vaka ramazan
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