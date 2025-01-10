''Recep Tayyip Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı'' anketi sonuçlandı

HBS Araştırma Cumhurbaşkanlığı seçimi için 2025 yılının ilk seçim anketinin sonuçlarını açıkladı...

HBS Araştırma, 3 bin 200 seçmenle yüz yüze görüşerek bir araştırma yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın karşı karşıya kalması durumunda kimin öne çıkabileceği araştırıldı.

Ankete göre Erdoğan'ın oy oranı yüzde 44,7 olarak ölçüldü. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yüzde 52,8 oy aldı.

Mansur Yavaş'ın oy oranı ise yüzde 55,3 olarak ölçüldü. Mansur Yavaş yerel seçimlerde yüzde 60,43 oy alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Anket sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Mansur Yavaş, 11,2 puan farkla Erdoğan'ın önüne geçiyor.