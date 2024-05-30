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Refah Sınır Kapısı insani yardım geçişine yeniden açılıyor

Refah Sınır Kapısı insani yardım geçişine yeniden açılıyor
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İsrail basınında çıkan haberlere göre, İsrail ve Mısır, 7 Mayıs'tan bu yana kapalı olan Refah Sınır Kapısı'nın insani yardımların geçişine yeniden açılması konusunda anlaştı.

srail’in 7 Mayıs'ta Refah Sınır Kapısı'nın Gazze Şeridi tarafında kontrolü ele geçirmesinden bu yana insani yardımların Gazze’ye geçişlerine izin verilmezken, İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ve Mısır’ın Refah Sınır Kapısı'nın yeniden insani yardımların geçişine açılması konusunda anlaştıkları bildirildi.

SINIR KAPISININ YÖNETİMİ ULUSLARARASI BİR KURULUŞA VERİLECEK

İsrail ve Mısır’ın anlaşmaya ABD'nin her iki taraf üzerindeki baskısı sonucunda vardığı aktarılan haberlere göre, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması için askerlerini geri çekmeyi kabul eden İsrail, sınır kapısının yönetimini uluslararası bir kuruluşa devredecek.


Henüz hangi uluslararası kuruluşun sınır kapısını yöneteceğinin netleşmediği ifade edilen haberlerde, İsrail’in şimdilik sınır kapısının Hamas ya da diğer gruplarla bağlantısı olmadığı kanıtlanan Gazze'deki Filistinliler tarafından kontrol edilmesine geçici olarak izin vermeyi kabul ettiği bildirildi.

Etiketler refah Sınır kapı
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