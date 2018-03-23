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  3. 23 Mart 2018 16:35

Resmi evrakları çöp zannedip alınca alarm verildi

İzmir'de dağıtılması için hazırlanıp kapı önüne konulan resmi dosyalar hurdacı çocuk tarafından çöp sanıp el arabasına atılınca kırmızı alarm verildi.

Resmi evrakları çöp zannedip alınca alarm verildi
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İzmir'de dağıtılması için hazırlanıp kapı önüne konulan resmi postalar, hurdacı çocuk tarafından çöp kağıtları sanılıp el arabasının içine atılınca personel, hurdacı çocuğun peşine düştü.

Torbalı ilçesindeki Alpkent Mahallesinde bulunan Posta Dağıtım Merkezi, her gün gelen postaları düzenleyip vatandaşların adreslerine gönderiyordu. Bugün sabah saatlerinde gelen postalar, çalışan personeller tarafından düzenlenip adrese gönderilmesi için kapı önüne konuldu. Subaşı bölgesine dağıtılacak olan resmi evraklar, çuvalın içinde bekletildi. Ancak o esnada şaşkınlık veren olay yaşandı. Kimliği belirlenemeyen bir kişi hazırlanan postaları alıp gitti. Durumu sonradan fark eden PTT çalışanları, güvenlik kameralarını inceledi.

Hurdacı çocuk çöp zannedip aldı

Personel, kameraya yansıyan 2 kişinin resmi evrakları alıp gittiğini fark etti. Ekipler adeta kırmızı alarm verilmişçesine harekete geçti. Kağıt hurdacılığı yapan 2 kişi 600 metre ileride bulundu. Suriyeli oldukları öğrenilen çocuklar, el arabasının içinde bulunan tüm kağıtları çıkarttı.  Sonunda tüm resmi evraklar bulundu. Çalışan personel ise daha sonra derin bir nefes aldı.

Çöp olduğunu düşünülerek evrakları aldığını söyleyen hurdacı çocuk, daha sonra yoluna devam etti.

İHA

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