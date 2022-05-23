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Rize çayı Uzay'a çıkıyor

Rize çayı Uzay'a çıkıyor

Rize Dernekler Federasyonu İstanbul'da düzenleyeceği 12'nci Rize Günleri'nde helyum balonuyla uzaya çay gönderme denemesi yapacak.

Rize Dernekler Federasyonu İstanbul Yenikapı'da, 25-29 Mayıs tarihleri arasında 12'nci Rize Günleri düzenleyecek. Rize Günleri'nde uzaya çay gönderme etkinliği gerçekleştirilecek.

DHA'nın haberine göre, platforma yerleştirilen çay paketleri 2 metre çapındaki helyum dolu balonla üzerinde GPS cihazı takılarak uzaya doğru gönderilecek. Gökyüzüne doğru çıktıktan sonra stratosfer tabakasında patlaması beklenen balona bağlı platform çaylarla birlikte paraşütle tekrar yeryüzüne inecek. Çay dolu platformun nereye düşeceği cihazla takip edilecek.

RİDEF Genel Başkanı Hasan Başça, "Rize’yi görmeyenler, Rize’de doğmayanlar, İstanbul’da doğmuş büyümüş Rize’nin tarihini, coğrafyasını bilmeyen tanımayan insanlar var. Onlara Rize‘yi tanıtmak istiyoruz. Küçük bir Rize’yi İstanbul’a taşımış olacağız" dedi.

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Etiketler rize adana çay uzaya çay
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