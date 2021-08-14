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Rize Valisi'nin lüks makam aracı yine gündemde

Rize Valisi'nin lüks makam aracı yine gündemde

Batı Karadeniz'i vuran sel felaketinin ardından başlatılan yardım kampanyaları sonrası, Rize Valisi'nin lüks makam aracı sosyal medyada gündem oldu.

Karadeniz 11 Ağustos'tan bu yana sele teslim olmuş durumda. Özellikle Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sel yüzünden adeta ikiye bölündü. Onlarca can kaybının yaşandığı ve yüzlerce vatandaşın evlerini kaybettiği felaket için yardım kampanyaları başlatıldı.

VALİ'YE ELEŞTİRİ YAĞMURU
Söz konusu yardım kampanyalarını destekleyen de var, eleştiren de. Sosyal medyada bu tartışmalar sürerken, Rize Valisi Kemal Çeber'in makam aracı gündem oldu. Audi A8 Long Luxury marka aracın fotoğrafını görenler Vali'yi eleştiri bombardımanına tuttu.

CÜNEYT ÖZDEMİR DE TEPKİ GÖSTERDİ
Konuya tepki gösterenlerden biri de gazeteci Cüneyt Özdemir oldu. Özdemir, "Bir kamu görevlisi A8'e bindiği sürece ben IBAN'a hiçbir yardımda bulunmayacağım" dedi.

İşte o tepkilerden bazıları:

Etiketler sel felaketi yardım kampanyası
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