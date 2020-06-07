Rumlardan ikinci provokasyon! Camiye Bizans bayrağı astılar

Güney Kıbrıs'ta son bir haftadır camilere yönelik provakasyon saldırıları devam ediyor. Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp, duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzlu Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı.

Olay, Larnaka'da Hamit Bey Sokağı'nda meydana geldi. Bölgedeki Tuzla Camisi olarak bilinen camiye kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafından Bizans bayrağı asıldı.

"SUÇLULAR DERHAL BULUNSUN"

Kısa bir açıklama yapan Din İşleri Başkanı Talip Atalat, yapılanın bir provakasyon olduğunu belirterek, olayı kınadı. Atalay, suçluların derhal bulunması çağrısı yaptı. Rum Kilisesi yetkililerinin ise Tuzla Camisi'nde inceleme yapmaya gittiği öğrenildi.





Geçtiğimiz günlerde Köprülü Camisine yapılan provokasyondan bir kare



LİMASOL'DAKİ PROVOKASYON

Geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs'ın Limasol kentinde de bir camiye molotofla saldırı düzenlenmiş ve caminin duvarına spreyle ırkçı sloganlar yazılmıştı.