  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait askeri gemi, Türk Sahil Güvenlik unsurlarının refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru ilerledi.

Ege Denizi yönünden boğaza giren 124 metre boyundaki, 499 borda numaralı "Admiral Makarov" isimli Rus savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru ilerledi. 

Sahil güvenlik unsurları, boğazdan geçişi sırasında gemiye botla refakat etti.

 

Etiketler rus askeri gemisi rus savaş gemisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
93 kilo veren Pelin Öztekin İstanbul'da mayolu pozlarıyla mankenlere meydan okudu
Türkiye'ye kaçak yolla giren Afgan sayısını açıkladı
Felaketi yaşayan Bozkurt'un son hali yürekleri dağladı
Otomobilde ÖTV matrahları değişti! Hem 0 km'de hem de 2. elde fiyatlar düşecek!
Türkiye'nin 82 farklı şirketinde görev yapan bürokratı!
AK Parti, Kılıçdaroğlu'nun sözünü dinlemeye karar verdi: Bakanlık kuruluyor!
İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? Galericiler açıkladı
Araştırma hastanesinde ''sahte aşı kartı'' skandalı
Atatürk'ün bastonu satışa çıkıyor
''Bu anlaşmadan MHP'nin haberi var mı ?''