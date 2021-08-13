Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait askeri gemi, Türk Sahil Güvenlik unsurlarının refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru ilerledi.
Ege Denizi yönünden boğaza giren 124 metre boyundaki, 499 borda numaralı "Admiral Makarov" isimli Rus savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru ilerledi.
Sahil güvenlik unsurları, boğazdan geçişi sırasında gemiye botla refakat etti.
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