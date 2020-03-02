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  3. 02 Mart 2020 17:52

Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti !

Rus Donanmasına bağlı "Novocherkassk" adlı savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru ilerledi.

Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti !
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Rus Donanmasına bağlı savaş gemisi olan 142 Borda numaralı  'Novocherkassk' adlı savaş gemisi saat 16.00 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Yaklaşık bir saatte Arnavutköy açıklarına gelen geminin güvertesinde çok sayıda askerin sıralandığı görüldü.

Geminin boğaz geçişine iki sahil güvenlik botu ve deniz polisi yakın takipte bulunarak savaş gemisine eşlik etti. Geminin ön bölümünde bir askerin sipere yattığı görüldü. Geminin arka bölümünde de ağır silahlı askerlerin nöbet tutması kameraya yansıdı.

Yaklaşık 1.5 saate boğaz  geçişini tamamlayan gemi Doğu Akdeniz'e gitmek için Marmara Denizine açıldı.

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