Rüşvet alan polisler bir de el hareketi çekti !

İzmir'de şüphe üzerine durdurulan aracında av tüfeği ile yakalanan ve Alsancak Polis Merkezi'ne teslim edilen Zafer Coşgun'dan 800 lira rüşvet alıp, hakkında işlem yapmadan bırakan polis memurları Sadık İ. ile Erol G. 'rüşvet' ve 'irtikap' suçundan tutuklandı.

ARACINDA TÜFEK BULUNDU

Yeni Asır'da yer alan habere göre, Buca'da seyislik yapan Zafer Coşgun'un aracı Konak'ın Çınarlı semtinde şüphe üzerine motosikletli polis timleri tarafından durduruldu. Araçta av tüfeği bulan yunus timleri, hakkında işlem yapılması için Coşgun'u Alsancak Polis Merkezi'ne teslim etti.

"ADLİ PARA CEZASI" DİYE 800 TL ALDILAR

Alsancak Polis Merkezi'nde Coşgun'un ifadesini alan polis memuru Sadık İ. iddiaya göre şüpheliye cebinde ne kadar parası olduğunu sordu. Coşgun'un cebindeki nakit 800 lirayı alan polis memuru Sadık İ. daha sonra şüpheliyi serbest bıraktı. Başına gelen olayı emniyette çalışan bir yakınına anlatan Coşgun, 'adli para cezası' diye kendisinden rüşvet alındığını anlayınca Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. Harekete geçen İzmir Emniyeti Gasp Büro Amirliği ekipleri, iki şüpheli polisi gözaltına alarak karakoldaki kamera kayıtlarına el koydu.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Kamera kayıtlarında polis Sadık İ.'nin 800 lirayı rüşvet olarak aldığı, paranın bir kısmını da diğer polis memuru Erol E.'ye verdiği belirlendi. Polis Erol E.'nin kameralara yansıyan görüntüsünde ise parayı alıp cebine koyduktan sonra sinkaflı bir el hareketi yaptığı da göze çarptı. Polis memurları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

'EN ÇOK ZORUMA GİDEN O HAREKET OLDU'

Zafer Coşgun, "Cebimdeki parayı almaları değil, en çok zoruma giden o yaptıkları el hareketi oldu" dedi.