Rusya, Ukrayna ordusuna ait cephaneliği böyle vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait cephaneliğin vurulduğu anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Harkiv bölgesindeki Kupyansk kenti yakınlarında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait cephaneliğin güdümlü silahlarla vurulduğu ifade edildi. Açıklamada, “Ukrayna silahlı kuvvetlerinin mevzileri, silahları ve mühimmatı tamamen imha edildi” denildi.
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