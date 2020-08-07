Rusya Vizesi ve Voucher Belgesi Nasıl ALINIR ?

Bu nedenle Rusya Umuma Mahsus, Hizmet ve Hususi pasaport hamili her Türk vatandaşı Rusya’ya yaptıkları seyahatler için vize almak zorundadır. Rusya’ya vize almak için vize başvuruları Rusya vize merkezleri tarafından kabul edilir ve Rusya Ankara Başkonsolosluğu, Rusya İstanbul Büyükelçiliği, Rusya Trabzon Başkonsolosluğu ve Rusya Antalya Başkonsolosluğu vize karar sonucunda yetkisi olan konsolosluklardır. Yalnızca diplomatik pasaport sahipleri vize prosedürleri uygulanmadan maksimum 90 gün süresiyle Rusya’ya giriş yapabilmektedir.

Kırım Cumhuriyeti Mart 2014’te resmen Rusya’ya katılmıştır ve Rusya tarafından yönetilmektedir. Bu nedene Kırım Cumhuriyeti için yapacağınız seyahatler için Rusya ile aynı şartlarda olan vize başvurusunu yapmanız gerekmektedir. Dolayısıyla Kırım’a yapmayı planladığınız seyahatler öncesinde de Rusya vizesine başvurmanız gerekir.

Rusya Vizesi Nasıl Alınır?

Rusya vizesi örneği fotoğrafta görüldüğü gibi vize sahibinin ad ve soyadı, cinsiyeti, uyruğu, verilen vizenin türü, vizenin geçerlilik süresi, vizenin veriliş tarihi vb. bilgiler yer almaktadır. Rusya vizesi işlemleri alınacak olan vize türüne ve ziyaret sebebine göre değişiklik göstermektedir. Rusya vizesi alabilmek için seyahat sebebinize göre istenen gerekli evrakları başvuru sırasında eksiksiz şekilde teslim etmeniz oldukça önemli bir husustur. Evraklarınızın eksik veya yanlış olması durumunda Rusya vizesi başvurusu işlemlerinin uzamasına sebep olabilir. Böyle bir durumda vize başvuru sonucu olumsuz olarak sonuçlanabilmektedir. Ayrıca, Rusya konsolosluğu gerekirse ek evrak talep edebilir ve bu durumda sonuçlanma sürecini uzatabilir. Marina Vize Başvuru Merkezi olarak Rusya vize işlemlerinizi sizin adınıza takip ediyor ve evraklarınızı doğru bir şekilde temin ederek sonuçların olumlu olması için titiz bir şekilde çalışıyoruz.

Rusya vizesi ücreti alacağınız vize türüne göre farklılık gösterebilir. Bu ücretler Rusya Konsolosluğu tarafından belirlenir ve ödeme yapmadan vize almanız söz konusu değildir. Rusya vizesi alınırken alınması gereken temel evraklar vardır. Her vize türünde standart olarak temin gereken evraklara farklı türler için ek evraklar eklenerek doğru bir dosya hazırlanmalıdır. Öncelikle temin edilmesi gereken evrak Rusya vizesi başvuru formudur. Vize bitiş tarihinden sonra 6 ay daha geçerli olması gereken pasaport, nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet biyometrik fotoğraf temin edilmesi gerekmektedir. Rusya Vizesi alabilmenin en önemli olan evraklardan biri de Voucher belgesidir. Voucher Belgesi Rusya’da bir firmadan, turizm acentasından veya tur operatöründen alınmalıdır. Bu konuda tam yetkiye sahip olan Marina Vize Başvuru Merkezi ile çalışarak vize işlemlerinizi hızlı bir şekilde halledebilirsiniz. Rusya vize türleri için her türlü sorunuz için bize 0538 954 74 58 numarasından ulaşabilir ve uzman kadromuzdan destek alabilirsiniz.

Rusya Vize Çeşitleri

Marina Vize Başvuru Merkezi olarak Rusya’ya vize danışmanlığı yapan, profesyonel ve kaliteli personelimizle yanınızdayız. Evraklar eksiksiz ve doğru bir şekilde teslim edildiği takdirde vize işlemleri genel olarak 4 ila 10 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır. Konsolosluğun iş yoğunluğu, resmî tatiller vb. durumlar sebebi ile bu süreç uzayabilir. Bu nedenle seyahatinizden en az bir ay önce başvurularınızı yapmanızda fayda olacaktır.

· Rusya Turist Vizesi: Rusya turist vizesi en fazla bir aylık süreye verilmektedir. Rusya’ya yapmak istediğiniz turistik, kısa süreli ve kültürel seyahatler için aynı zamanda kısa süreli iş görüşmesi ve tıbbi konsültasyon gibi seyahat durumlarında bu vize türüne sahip olunmalıdır. Standart belgelerin temin edilmesi bu vize türü yeterlidir. Vize başvuru formunun dikkatli ve doğru bir şekilde doldurulması oldukça önemli bir husustur ve Voucher Belgesi mutlaka olması gerekmektedir..

· Rusya Çalışma Vizesi: Rusya’da bulunan bazı firmalar her sene Türkiye’den belli sayıda Türk vatandaşını istihdam etmektedir. Çalışma vizesi alınabilmesi için standart evraklara ek olarak sağlık raporu ve Rusya onaylı diploma gerekmektedir. Rusya çalışma vizesi işlemleri sonuçlandıktan sonra 10 iş günü içinde Rusya’daki vergi dairesine gönderilmesi gereken yazılı bildirim mevcuttur ve istihdamın başladığına dair bilgiler iletilmelidir.

· Rusya Eğitim Vizesi: Türkiye ile Rusya üniversiteleri arasında olan öğrenci değişimleri, dil eğitimler gibi konularda alınması gerek eğitim vizesinin alınabilmesi için öncelikle Rusya Federasyonu Göçmen Bürosu’ndan davetiye alınması gerekmektedir. Standart olan evrakların yanı sıra hastaneden alınmış HIV raporu ve sağlık sigortası poliçesi eklenmelidir. Vize süreleri de eğitimin süresine göre değişiklik gösterebilmektedir. Rusya eğitim vize ücreti vizenin tipine, giriş ve çıkış sayısına göre farklılık gösterebilmektedir.

· Rusya Evlilik Vizesi: Rusya’da evlilik veya aile birleşimi sebebiyle uzun süreli vize almak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için yetkili Rus makamları tarafından oturum izni almaları gerekli ve mecburidir. Rus vatandaşı bir kişiyle evli olan veya Rus vatandaşı ebeveyni olan Türk vatandaşları Rusya aile birleşimi yoluyla oturum izni alabilir ve böylece Rusya’da yaşamaları mümkün olabilir. Rusya evlilik vizesi alınabilmesi için temin edilmesi gereken standart evrakların yanında evlilik belgesi ve noter tasdikli çevirisinin bulunması gerekmektedir.

· Rusya Express Vizesi: Rusya Express vizesinin sonuçlanma süresi 2 iş günüdür. Seyahatin acilliğinin olduğu durumlarda bu vize türüne başvurulabilir. Ziyaret sebebinizi açıklayan bir dilekçenin eklenmesi işlemleri hızlandırabilir. Bunun haricinde standart evraklar ile başvuru yapılmaktadır. İşlemlerin hızlı bir şekilde ilerlemesi ve herhangi sorun çıkmaması adına profesyonel kadromuzla Marina Vize Başvuru Merkezi olarak yanınızdayız. Bu şekilde vize başvurunuz daha hızlı ve olumlu şekilde sonuçlanacaktır.

· Rusya Ticari Vize: Rusya’ya ticari amaçlı yapılacak olan ziyaretlerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Rusya ticari vize başvuruları için Rusya’dan bakanlık onaylı bir davetiye temin etmelidirler. Rusya Ticari vize başvurularında davetiye için uygulanma gereken kurallar ve süreç Rusya Federasyonu’nun belirlediği kriterlere uygun olmak zorundadır. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanması gereken orijinal ticari davetiyenizin ilk önce Rusya Federasyonu Göçmen Bürosu’na gönderilmelidir. Süreç biraz karışıktır ve Marina Vize Başvuru Merkezi olarak bu süreci sizin adınıza yürütmekteyiz.

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