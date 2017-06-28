Acı bilanço açıklandı: 173 ölü...
Acı bilanço açıklandı: 173 ölü...
İlk orman kenti inşaya hazırlanıyor
İlk orman kenti inşaya hazırlanıyor
AYM o isimler hakkında kararını verdi
AYM o isimler hakkında kararını verdi
İran'dan ABD'ye uyarı: ''Ateşle oynuyorsunuz''
İran'dan ABD'ye uyarı: ''Ateşle oynuyorsunuz''
Nusret son videosunda bu sefer çıtayı zirveye taşıdı
Nusret son videosunda bu sefer çıtayı zirveye taşıdı
Kilis'te askeri araç devrildi: 1 evladımız şehit
Kilis'te askeri araç devrildi: 1 evladımız şehit
Köprü ve otoyollar darphane gibi ! İlk 5 ayda...
Köprü ve otoyollar darphane gibi ! İlk 5 ayda...
Bu da patlamasa bari... Samsung Galaxy Note 8 internete sızdı
Bu da patlamasa bari... Samsung Galaxy Note 8 internete sızdı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 28 Haziran 2017 21:16

Rusya'dan ABD'ye kimyasal silah açıklaması

Rusya, ABD'nin Suriye hakkındaki kimyasal silah iddialarına böyle yanıt verdi.

Rusya'dan ABD'ye kimyasal silah açıklaması
A+ A-

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile ortak basın toplantısı düzenledi. Lavrov, ABD'nin 'Suriye ordusunun kimyasal silah kullanacağına' yönelik iddiasına yanıt verdi.

ABD'nin hafta başında 'Suriye ordusunun kimyasal saldırı düzenleyeceğine' yönelik iddialarının sorulması üzerine Lavrov, ABD'nin Suriye ordusuna yönelik muhtemel saldırılarına Rusya'nın 'orantılı ve saygın şekilde yanıt vereceğini' açıkladı.

Sputnik'in haberine göre Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin yeni bir kimyasal saldırı düzenlemek için yaptığı hazırlıkları izlediklerini öne sürmüştü.

KABUL EDİLEMEZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Suriye'deki meşru yönetime yönelik iddialarının ve tehditlerinin kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da, Suriye hükümetinin kimyasal saldırı hazırlığı yaptığını iddia eden Beyaz Saray'ın, teröristlere kimyasal silah kullanarak provokasyon yapma daveti gönderdiğinin altını çizmişti.

kimyasal silah , rusya , suriye , abd