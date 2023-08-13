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Rusya'dan Ukrayna’daki limana giden kargo gemisine uyarı atışı

Rusya'dan Ukrayna’daki limana giden kargo gemisine uyarı atışı
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Rusya, Karadeniz’de Ukrayna limanına doğru ilerleyen bir kargo gemisine uyarı atışı gerçekleştirdi.

Palau bandıralı bir kargo gemisi, Ukrayna’nın İzmail limanına doğru ilerlerken Rus donanmasının uyarı ateşine maruz kaldı.

Rus Savunma Bakanlığı, geminin ne taşıdığını incelemek için dur çağrısında bulunduğunu ancak kaptanın çağrılara yanıt vermediğini söyledi.

Kargo gemisini zorla durdurmak için uyarı ateşi açıldığı belirtildi.

Helikopterler aracılığıyla iniş yapan Rus askerleri, incelemelerinin ardından geminin rotasında devam etmesine izin verdiklerini açıkladı.

Etiketler rusya gemi karadeniz
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