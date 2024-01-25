Saadet Partisi’nin İBB adayı belli oldu

Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İstanbul Milletvekili Birol Aydın oldu.

31 Mart yerel seçim öncesinde partilerin adayları da netleşmeye devam ediyor.

CHP'den Ekrem İmamoğlu, AKP’den Murat Kurum, İYİ Parti’den de Buğra Kavuncu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına adaylıklarını koymuştu.

Saadet Partisi’ne yakınlığıyla bilinen TV5, Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İstanbul Milletvekili Birol Aydın olduğunu açıkladı.

BİROL AYDIN KİMDİR?

1969'da Gümüşhane Şiran'da doğan Birol Aydın, lisans eğitimini 1992-1997 yılları arasında Tunus Zeytune Üniversitesi Yüksek İslam Uygarlığı Fakültesi'nde tamamladı. Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği'nin çeşitli kademelerinde görev aldı.

2007-2014 yılları arasında (IYFO) Uluslararası Gençlik Forumu'nda Genel Merkez Yöneticisi olarak görev aldı. 2007'den itibaren (ESAM) Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nde, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Siyaset hayatında Fazilet Partisi Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı ve Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı gibi görevlerde bulunan Aydın, 2006 yılından bu yana Saadet Partisi GİK Üyesidir.2010-2019 yılları arasında sırasıyla Teşkilat, Tanıtma, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Aydın, bugün Parti Sözcüsü olarak görevine devam etmektedir.