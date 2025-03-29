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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ''tilki'' alarmı

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İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir pilot'un pist çevresinde gördüğü tilki nedeniyle kalkış trafiği bir süre durduruldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir pilot, pist yakınlarında tilki gördü.

Tilkinin piste doğru ilerlediğini fark eden pilot, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek durum hakkında bilgi verdi.

Bunun üzerine havalimanında kalkış trafiği bir süre durdurulurken apron görevlileri pist üstü ve çevresinde tilki kontrolü yaptı.

Pilot'un tilkiyi görerek hava trafik kontrolörlerini uyardığı anlar telsiz konuşmalarına yansıdı.

DHA

Etiketler sabiha gökçen tilki tilki alarmı uçuşlar yolcu uçağı havalimanı
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