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SADAT, Nobel Barış Ödülü için Erdoğan'ı önerdi

SADAT, Nobel Barış Ödülü için Erdoğan'ı önerdi

SADAT yöneticisi Melih Tanrıverdi, Nobel Barış Ödülü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı önerdi.

SADAT yöneticisi Melih Tanrıverdi, Nobel Barış Ödülü için sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı önerdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında Samsun’da yaptığı konuşmadan bir kesit paylaşan Melih Tanrıverdi, “Türkiye'nin gerçeği de ihtiyacı da TEKNOFEST gençliğidir. #NobelBarışÖdülüAdayımızErdoğandır” ifadelerini kullandı.

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Etiketler SADAT Melih Tanrıverdi Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülü
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