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  3. 17 Mart 2020 18:03

Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uyarsak...''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Açıklamada tedbirlere uyulduğu takdirde hastalığın yayılımını önleneceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uyarsak...''
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin tedbirlere uyulduğu takdirde hastalığın yayılımının kontrol altına alınabileceğini belirtti.

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Kovid-19'a yönelik açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında, "Salgın vakalarında olayların kontrolden çıkmasının belli başlı faktörlerinden biri paniktir. Tedbir ve panik, birbirinin zıddıdır. Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız." ifadesini kullandı.

AA

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