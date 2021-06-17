  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sağlık Bakanlığı illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin koca, 5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, 5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 oldu.

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek.

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek.

 

Etiketler vaka vaka sayısı illere göre haftalık vaka sayısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Arap spiker tribündeki kadın taraftarı görünce kendini kaybetti
Yok artık dedirten iddia! Biontech aşısı olduktan sonra fark etti
Abdulkadir Selvi ''erken seçim'' için Devlet Bahçeli'yi işaret etti
Son anket açıklandı! Sedat Peker'in açıklamaları, Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan...
Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan geri adım attı
Son ankette Erdoğan'a iki kötü haber: 4 rakibine de yeniliyor
''Süleyman Soylu ve Mustafa Şentop'un ne konuştuğunu öğrendim'' deyip açıkladı
Aslı Enver de modaya uydu... Bizzat kendisi paylaştı
Erdoğan düğmeye bastı! Önce kabine revizyonu, sonra erken seçim ardından da...
TCMB'nin faiz kararı sonrası dolar, euro ve altında son durum