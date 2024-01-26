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Şahan Gökbakar'dan, Buket Aydın'a: ''Leş, paçoz, çirkin, seviyesiz''

Şahan Gökbakar'dan, Buket Aydın'a: ''Leş, paçoz, çirkin, seviyesiz''
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Ünlü spiker Buket Aydın'ın sosyal medya üzerinden Şahan Gökbakar ve eşi Selin Ortaçlı'ya yönelik sert çıkışlarına Şahan Gökbakar'dan yaylım ateşi gibi bir yanıt geldi. Şahan Gökbakar, Buket Aydın'a "leş, paçoz, çirkin, seviyesiz" diyerek yanıt verdi.

Ünlü spiker Buket Aydın katıldığı programda "Erkek seni bir yere götürdüyse hesabını ödeyecektir, bu erkekliğin doğasından gelir. Ben kadınım ben öderim yok, normal arkadaşımın bile hesabını ödemem. Beni yemeğe götürmesin kardeşim bana bir yemek ısmarlıyamıyorsa zaten benimle aynı statüde değildir" demişti.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sunucu Buket Aydın’ın “maddi durumu kötü biriyle birlikte olmam” açıklamalarını yaptığı paylaşımla ti’ye almıştı.

Bu videonun ve Özgür Demirtaş'la yaşadığı polemiğin ardından Buket Aydın sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Aydın yaptığı açıklamada Özgür Demirtaş'a 'Twitter maymunu' derken Şahan Gökbakar'ı kadın düşmanı olmakla suçladı.

Bu gelişmelerin ardından Buket Aydın, TV8'de yayınlanan Sunuculuğunu Demet Akalın ve Jess Molho'nun yaptığı Gel Konuşalım programına bağlanarak Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı'ya yönelik açıklamalarda bulundu.

Aydın, "Zamanında birisine, ismi lazım değil bir beyefendiye, lüks bir marka jip aldırdığının haberi bile hala gazetelerde duruyor. Bu akşam eşini al karşına sor bakalım; 'karşılığında ne verdin Selinciğim?" diyerek Şahan Gökbakar ve eşi Selin Ortaçlı'ya seslendi.

 "YALAN DOLAN, LEŞ, PAÇOZ..."

Şahan Gökbakar'dan Buket Aydın'ın sözlerine yanıt geldi. Gökbakar, sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Yaptığım bir skeç sonrasında, ilk arabasını (polo) kendi parasıyla almış, tanıdığımda ailesiyle yaşayan, kendi emeğiyle ve arkasında para babaları olmadan moda üzerine çalışmış, evlendikten sonra iki çocuğumuzu dadısız kendi başına büyütmek için tüm hayatını onlara adamış, bunca imkana rağmen şımarmamış, evlenmeden önce de sonra da gayet asil,onurlu, temiz ve dürüst bir insan olan canım karım, değerli eşim Selinimin, hiç alakası olmamasına rağmen bu yalan dolan, leş, paçoz, çirkin, seviyesiz, değersiz, ucuz ve varoş muhabbetin içinde adının geçmesine sebep olduğum için üzgünüm. Kusura bakma karıcım. Seni seviyorum."

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Etiketler şahan gökbakar buket aydın leş paçoz yalan çirkin seviyesiz
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