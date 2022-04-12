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Sahilde çürümüş ceset bulundu

Sahilde çürümüş ceset bulundu

Hatay'ın Erzin ilçesinde deniz kıyısında çürümüş halde başsız bir ceset bulundu.

Burnaz sahiline oltayla balık yakalamak için giden çevre sakinleri, kıyıda ceset olduğunu fark ederek jandarma ekiplerine haber verdi. Deniz kıyısında bulunan ceset üzerinde yapılan ilk tespitte başının olmadığı, ayak ve bedeninin çürümüş olduğu belirlendi.

JANDARMA, CESETİN KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI
Sahilde bulunan ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, jandarma ekipleri, cesedin kime ait olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.

Etiketler hatay erzin deniz kıyısı çürümüş ceset
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