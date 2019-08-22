Şahin Dağları’nda da 'Kanadalı şirket' talanı başlıyor

Kanadalı madencilik firması olan Eldorado Gold Corporation’ın Türkiye’de yüzde 100 katılımıyla oluşturulmuş olan uzantısı Tüprag Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş Samsun’un Kavak ve Havza ilçeleri arasında kalan Şahin Dağları’nda altın madeni araması yapmak için ruhsat aldı. 1975 hektar alanda yapılacak çalışma 16 Ekim 2024 tarihine kadar sürecek.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Cemil Ciğerim'in haberine göre; Türkiye’de metalik maden aramaları ve işletmeciliği yapmak için 1986 yılında Ankara’da kurulan Tüprag Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin ruhsat aldığı Şahin Dağları’na giden yolda, Kavak Orman İşletme Şefliği ağaçları kesti. Maden sondajı yapacak şirket de iş makinelerinin ve büyük araçlarının geçebilmesi için yolda genişletme çalışması yaptı.

Söz konusu alanda araç yolunu genişletmek için ağaçların kesilmesi olayını Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Hasan İpek meclise taşıdı. Hasan İpek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında gerçekleşen meclis oturumunda verdiği yazılı soru önergesinde şu ifadeleri kullandı:

“İlimize bağlı Kavak ilçesi Başalan ve Sıralı mahalleleri ile Havza’nın Çamyatağı Mahallesi arasında kalan Şahin Dağlarında 10. km’lik bir hat üzerinde çok sayıda ağacın kesildiği ve bu bölgede iş makineleri ile hummalı bir çalışma yapıldığı, çalışma yapan şirketin de Altın madeni araması yapan bir şirket olduğu söylenmektedir. Bu konu hakkında büyükşehir belediyesinin bilgisi var mıdır? Varsa meclisimizin bilgilendirilmesini arz ve talep etmekteyim.”

Düzeltme yaptık

Demir, İpek’in konuya ilişkin sorusuna bir sonraki meclis toplantısında yazılı yanıt vereceğini söyledi.

Meclise verilen soru önergesinin üzerine Cumhuriyet’in ulaştığı Tüprag Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin bir yetkilisi yapılan çalışmaların ruhsat alınarak gerçekleştiğine dikkat çekerek “Yerin altında ne var ne yok bilinmiyor. Yapılacak sondajlar sonucu ortaya çıkacak. Kesilen ağaçların bizimle ilgisi yok. Biz izni alınmış yollarda araçların geçebilmesi için düzeltme yaptık” dedi.

Ardından Tüprag A.Ş Genel Müdürlüğü’nden gazetemize yazılı olarak yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:q “Tüprag A.Ş olarak belirtmek isteriz ki; Samsun ili Kavak ve Havza bölgelerinde yapılmış olan ağaç kesimlerinin mevcut alanda şirketimize ait maden arama çalışmalarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Şirketimiz hiçbir ağaç kesimi yapmamıştır. Konu, Kavak Orman İşletme Şefliği tasarrufunda yapılan seyreltme çalışmaları ile ilgilidir.”

HALKI İKNA TOPLANTILARI BAŞLIYOR

Tüprag Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin önümüzdeki günlerde Başalan, Sıralı ve Çamyatağı mahallelerinde oturan yurttaşlarla “ikna” toplantıları yapacağı da öğrenildi.

Uşak Eşme yakınlarında bulunan ve Avrupa’nın en büyük altın madeni olma özelliğine sahip olan Kışladağ Altın Madeni de Eldorado Tüprag ortaklığıyla işletiliyor. Maden açılmadan 15 gün önce Uşak ve Eşme köylerinde yüzlerce kişinin siyanür zehirlenmesi yaşadığı öne sürülmüş, şirket yalanlamıştı.

Eldorado Gold Tüprag şirketinin İzmir’in içme suyunu sağlayan barajlar havzasına komşu Efemçukuru köyünde işlettiği bir altın madeni daha bulunuyor.

