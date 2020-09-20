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  3. 20 Eylül 2020 17:13

Sahte kayıtlarla kendini ölü gösteren ünlü Youtuber yakalandı!

Muğla'da, çeşitli suçlardan hakkında toplam 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve kendini öldü gösteren ünlü Youtuber yakalandı.

Sahte kayıtlarla kendini ölü gösteren ünlü Youtuber yakalandı!
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Şubesi ve Asayiş Şube ekipleri, istihbarat çalışmasıyla sosyal medyada 435 bin takipçisi bulunan ve 6 ilde karıştığı dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, organ satışı gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş, toplam 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan Tayfun Demir'in sahte belgeler ile kendisini 13 yıldır ölmüş gibi gösterip, bir yakınına ait üzerine kendi fotoğrafını yapıştırdığı kimlikle dolaştığını belirledi. Demir, 6 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alındı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımları inceleyen ekipler, Demir'in Menteşe ilçesinde olduğunu tespit etti. Bilgisayarının ‘IP’ adresinden yola çıkan polis, Demir'i bu sabah kaldığı kırsal Gazeller Mahallesi'ndeki müstakil eve düzenlediği operasyonla yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demir, tutuklandı.

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