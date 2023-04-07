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Sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandıran vicdansız için karar verildi

Sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandıran vicdansız için karar verildi
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Deprem bölgesindeki afetzedeleri sahte konteyner ilanları verip kapora alarak dolandırdığı gerekçesiyle, dün ilçede yakalanan Kenan T'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Savcılığa çıkarılan zanlı, ifadesinin alınması sonrası sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

17 ayrı suçundan aranıyormuş
Kenan T'nin, 17 ayrı "bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan arandığı öğrenildi.

Etiketler sahte konteynır tutuklama
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