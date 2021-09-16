Sahte PCR testi operasyonunda yeni dalga: Gözaltılar var

İstanbul'da Kovid-19 sahte negatif test sonucu satan şebekeye yönelik ikinci operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sahte negatif belgesi, sürüntü çubuğu, PCR testi ele geçirildi.

Sahte PCR Testi yapan çeteye ilk Operasyon 24 Şubat günü yapılmıştı. O operasyonda çete liderliğini Gürcistanlı bir sosyal medya fenomeninin yaptığı 12 kişi belirlenmişti.

CNN Türk muhabiri Sedat Tugay operasyon detaylarını anlattı...

O çete üyeleri aylarca takip edildi. Yapılan takiplerde çete üyeleri özellikle turistlerin yoğun olduğu yerlerde havalimanlarında ya da turizm acentelerinin yakınlarında PCR testi stantları kurmuştu. Sokak ortasında PCR testleri yapıyorlardı. Yaptıkları testleri aslında çöpe atıyorlardı, o kişilere sahte düzenlenmiş negatif sonuç veriyorlardı.

Peki o sahte negatif raporlarını nasıl veriyorlardı? Zaten yapılan bu operasyonda da ele geçirilen sahte PCR negatif test sonuçları var. Burada bir laboratuvar ismi var ve bir QR kodu var. Buradaki sahte evrakları o kişilere veriyorlar denetim esnasında yani QR kodu okutulacağı esnada da biz de şimdi bir tanesinin QR kodunu okutturuyoruz.

Hemen burada da açılmış halini gösterelim. Burada sahte düzenlenmiş evrakta örnek veriyorum; Ahmet isimli bir kişiye düzenlenmiş ancak QR koduyla girildiğinde burada farklı bir isim yer alıyor ve negatif olduğu buradan teyit ediliyor. Genelde denetimlerde yoğunluk olduğu için de bakan kişi de sadece laboratuvar ismi ve negatif kısmına bakıyor. Bazıları da özellikle denetimde bulunan kişileri kandırmak için buradaki evrakların isim kısmında biraz silik yapıyorlar ki tam okunmasın diye... Dolayısıyla kendilerini başka bir kişi gibi göstererek yurt dışına çıkabiliyorlardı. 150 dolar ile 300 dolar arasında satışını gerçekleştiriyorlardı.

3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Mali Şube polisi ilk operasyonu 24 Şubat günü yapmıştı, 12 kişi gözaltına alınmış, 3 kişi tutuklanmıştı. Ekipler o çetenin peşini bırakmadı. O şüphelilerin telefonunu incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından 3 kişinin daha ismine ulaşıldı. Ekipler o isimlere 14 Eylül günü operasyon düzenledi. O operasyonda işte burada bulunan sahte PCR testi sonuçları, tıbbi malzemeler ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

CNN Türk