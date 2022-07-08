Şaka gibi! Motorine önce indirim, şimdi zam!

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından motorinde bugün itibariyle gelen 2,10 TL'lik indirimin sevinci kursağımızda kaldı. Motorin fiyatlarına yarından geçerli olmak üzere 81 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Artan enerji fiyatlarının bir resesyon tetikleyebileceği endişesi petrol fiyatlarında sert düşüşleri beraberinde getirdi. Brent petrol 3 ay sonra ilk kez 100 doların altına indi. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda yükselişle 105,63 dolardan işlem görürken, akaryakıtta motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapıldı.

Ancak bu indirimin sevinci kursağımızda kaldı.

Çünkü yarından yine bir zam haberi geldi. Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorine 81 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Benzin fiyatında ise bir değişiklik beklenmiyor.

Önceki gün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama 26,69 liradan satılıyor. İndirimle fiyat 24,59 TL'ye düşecek.

Ankara'da ortalama 26,77 liradan satılan motorin indirimle 24,67 liraya inecek. İzmir'de de ortalama 26,79 olan motorin 24,69'a gerileyecek.

İstanbul'da benzinin litresi ise ortalama 25,20 satılıyor. Ankara'da ve İzmir'de 25,3 TL'den satılıyor.