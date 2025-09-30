Şakalarıyla sosyal medyayı karıştıran komedyen tutuklandı

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Komedyen Egemen Şimşek, yaptığı programda peygamberlerle ilgili küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.

Komedyen Egemen Şimşek, yaptığı bir programda Hz. İsa ve Hz. Musa Peygamberlerle ilgili küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullandı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki çekti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı şahıs hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Egemen Şimşek, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOĞUK SAVAŞ'IN SUNUCUSU TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan Youtube’da yayınlanan “Soğuk Savaş” isimli YouTube kanalındaki programda “İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır” hadisi üzerinden yapıldığı ileri sürülen yorum nedeniyle programın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz "Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanmıştı.

İHA

Etiketler hz isa hz. musa hakaret komedyen
