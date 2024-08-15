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Sakarya'da ahşap atolyesinde yangın

Sakarya'da ahşap atolyesinde yangın
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan ahşap atölyesinde yangın çıktı. Bir vatandaş ile itfaiye eri dumandan etkilendi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Yağcılar Mahallesi üzerinde bulunan ahşap askı atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler atölyeyi sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Atölyenin büyük bir bölümünü saran alevlerin dumanı adeta gökyüzünü kapladı. Dumandan etkilenen bir vatandaş ile itfaiye erine sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Adrese ulaşan itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına SAKTİM ve DAKE ekipleri de destek verdi. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Etiketler yangnı ahşap atölye sakarya
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