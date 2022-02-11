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  3. Saldırı hazırlığındaki 29 terörist öldürüldü!

Saldırı hazırlığındaki 29 terörist öldürüldü!

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Her terörist için kaçınılmaz son bellidir!

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

Mücadelemiz sürüyor/sürecek!

Etiketler tsk asker mehmetçik operasyon büyük operasyon terör terörist pkk ypg
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