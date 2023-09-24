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Saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'Lİ terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'Lİ terörist etkisiz hale getirildi
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Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı'na saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

MSB tarafından X hesabı üzerinden yapılan açıklama şöyle:

Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Etiketler saldırı hazırlık terör
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